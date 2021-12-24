В ДНК нашли ключ к лечению шизофрении и биполярного расстройства

Область генома, которая часто называется "мусорной" ДНК, поскольку она не кодирует белки, а потому не влияет существенно на здоровье человека, вновь привлекла внимание ученых.

В новой работе британские исследователи представили важные данные о природе двух тяжелых психических заболеваний — шизофрении и биполярного расстройства, которые трудно диагностировать и которые невозможно вылечить.

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Что известно о "мусорной ДНК"

К "мусорной" ДНК относится около 98% генома человека. Считается, что эта часть не кодирует белки, поэтому маловероятно, что она вносит значительный вклад в здоровье человека. В последние годы исследования регулярно доказывают противоположное и новая работа авторов из Кембриджского университета придает этому очередные подтверждения.

Что нового узнали ученые

Ученым удалось определить 240 тысяч областей в "мусорной" ДНК, кодирующих белки, связанные с шизофренией и биполярным расстройством. При этих заболеваниях белки не работают, что указывает на их немаловажную роль в природе болезней.

Открытие помогает объяснить, почему шизофрения и биполярное расстройство относятся к наследственным заболеваниям, а также предлагает новые цели для лечения.

– говорится в исследовании.

Стоит отметить, что до сих пор ученые не искали причины этих болезней в "мусорной" ДНК, поэтому теперь действительно появилась надежда на улучшение диагностики и появление целевых вариантов лечения.

Кроме того, новые биомаркеры могут являться индикаторами склонности к психическим нарушениям.