До 500 тысяч доз ежемесячно: Беларусь начала изготавливать российский "Спутник V"
В Беларуси начали изготавливать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Над препаратом работают на предприятии "Белмедпрепараты".
Источник:Минздрав Беларуси
Генеральный директор предприятия Сергей Беляев заявил, что этой вакциной могут прививать население.
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Эту вакцину могут использовать для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.
– подчеркнул Беляев.
Он также отметил, что в будущем на предприятии надеются производить до 500 тысяч доз препаратов ежемесячно.
Фото с производства "Спутника V" / Минздрав Беларуси
"Спутник V": последние новости
- Евросоюз принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали российской несертифицированной вакциной "Спутник V".
- В Еврокомиссии также подчеркнули: ЕС не ведет переговоров с Россией по закупке "Спутника V".
- Между тем Германия призывает европейские страны все-таки купить российский препарат.
- Президент России Владимир Путин объявил, что вакцинировался "Спутником V". Однако никаких доказательств своей вакцинации российский лидер не предоставил.
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