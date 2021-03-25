В Беларуси начали изготавливать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Над препаратом работают на предприятии "Белмедпрепараты".

Генеральный директор предприятия Сергей Беляев заявил, что этой вакциной могут прививать население.

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Эту вакцину могут использовать для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

– подчеркнул Беляев.

Он также отметил, что в будущем на предприятии надеются производить до 500 тысяч доз препаратов ежемесячно.



Фото с производства "Спутника V" / Минздрав Беларуси