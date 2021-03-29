Врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что нынешняя волна коронавируса в Украине скоро пойдет на спад. Но до конца 2021 года будет еще несколько вспышек.

Как рассказал врач, нынешняя волна коронавируса переходит из западных областей на восточные. И она должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля.

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Эта волна движется с запада на восток, чему способствовало попадание в Украину мутировавших штаммов и формирование собственной мутации вируса. Но к 10 апреля все должно стабилизироваться и даже пойти на спад. Это мы уже видим на примере Ивано-Франковщины,

– заявил Владимир Курпита.

Он считает, что к пасхальным праздникам эпидемия относительно стабилизируется. Впрочем, есть высокие риски, что новая вспышка может начаться со второй половины мая или начала июня.

Курпита заявил, что нужно настраиваться на еще 2 – 3 волны коронавируса. Основная проблема – низкие темпы вакцинации.

Должны настраиваться, что в 2021 году может быть две, а то и три волны коронавируса. Будут ли они сильнее или меньше – неизвестно. Основная проблема связана с низкими темпами вакцинации, и это не добавляет оптимизма,

– отметил он.

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