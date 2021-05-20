Об этом он заявил во время представления в Раде и рассказал о приоритетах в работе на посту министра, в частности расширить программу доступных лекарств уже в этом году.

К теме Комитет Рады поддержал кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава

Ляшко подчеркнул, что нужна собственная вакцина

Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Будут полностью пересмотрены подходы реагирования на радиационные и химические угрозы, но мы никогда не будем готовы к эпидемиям, если будем стоять в очереди за вакцинами. Поэтому нам нужно собственное производство – это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины,

– заявил Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что Минздрав определит перечень критически важных лекарств, предложит устойчивый государственный заказ, чтобы инвесторы развернули производство в Украине.

Ключевые задачи Минздрава

Он также считает, что нужно внедрить дополнительную доплату больницам за результаты лечения. Также Ляшко говорит, что до конца года должны утвердить новые стандарты, в частности относительно скрининга болезней.

По словам Ляшко, вакцинация, ответственность и уверенность – ключевые характеристики Минздрава на ближайший период.

Обратите внимание! По состоянию на 20 мая первую из двух доз вакцины от коронавируса получили 957 346 человек, а 37 526 — полностью завершили вакцинацию. Кампания по вакцинации длится с 24 февраля, то есть почти 3 месяца.

Станет ли Ляшко главой Минздрава