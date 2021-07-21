Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 июля. Он напомнил, что сейчас в Украине есть 4 разных препарата.

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Денис Шмыгаль "Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих. В Украине сейчас доступны четыре вида вакцин, каждая из которых эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизнь”

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавирус SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года. В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививки четырьмя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 778 377 человек: 1 дозу получили – 2 778 375 человек; 2 дозы – 1 501 291 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.

21 июля в Украине стартовал 5 этап вакцинации против коронавирусной болезни, во время которого получить прививку могут все желающие граждане в возрасте от 18 лет.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала