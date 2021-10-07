Врачи утверждают, что Винница может войти в красную зону карантина. Из-за этого в городе усиливают противоэпидемические мероприятия.

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Если раньше охранники и продавцы в магазинах не делали замечания покупателям об отсутствии масок, то сейчас это стало на большем контроле и в магазины не пускают без масок. Такая же ситуация с общественным транспортом.

Каковы прогнозы врачей

В 9 опорных больницах Винницы загруженность пациентами с COVID-19 достигает 53%. Медики отмечают, что только вакцинация – это единственный надежный способ не заболеть. Отмечают, что 98% пациентов, попавших в опорные больницы, не получили вакцин.

За 6 октября в Виннице зафиксировали 222 случая заболеваний COVID-19. Что касается темпов иммунизации, то за 6 октября вакцинировались более 2 тысяч винничан. Однако врачи говорят, что этого мало и нужно активизироваться, потому что ситуация будет ухудшаться. Медики прогнозируют, что с осенними похолоданиями увеличится заболеваемость.

Стоит отметить, что в городе специальные группы оценивают соблюдение масочного режима. Усиленную работу ведут и на открытых участках. Это рынки, магазины, транспорт.

Ситуация с COVID-19 в Винницкой области: смотрите видео

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