До красной зоны недалеко: в Винницкой области ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией
Источник:24 канал
В Украине 8 областей вошли в оранжевую зону карантина. Одной из них стала Винницкая область, где медики прогнозируют ухудшение ситуации.
Врачи утверждают, что Винница может войти в красную зону карантина. Из-за этого в городе усиливают противоэпидемические мероприятия.
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Если раньше охранники и продавцы в магазинах не делали замечания покупателям об отсутствии масок, то сейчас это стало на большем контроле и в магазины не пускают без масок. Такая же ситуация с общественным транспортом.
Каковы прогнозы врачей
В 9 опорных больницах Винницы загруженность пациентами с COVID-19 достигает 53%. Медики отмечают, что только вакцинация – это единственный надежный способ не заболеть. Отмечают, что 98% пациентов, попавших в опорные больницы, не получили вакцин.
За 6 октября в Виннице зафиксировали 222 случая заболеваний COVID-19. Что касается темпов иммунизации, то за 6 октября вакцинировались более 2 тысяч винничан. Однако врачи говорят, что этого мало и нужно активизироваться, потому что ситуация будет ухудшаться. Медики прогнозируют, что с осенними похолоданиями увеличится заболеваемость.
Стоит отметить, что в городе специальные группы оценивают соблюдение масочного режима. Усиленную работу ведут и на открытых участках. Это рынки, магазины, транспорт.
Ситуация с COVID-19 в Винницкой области: смотрите видео
Коронавирусная инфекция в Украине: последние новости
- В Украине 7 октября зафиксировали 15 125 больных коронавирусной инфекцией.
- В медучреждения госпитализированы 3 541 человек. Он осложнений болезни умерли 314 пациентов, а выздоровели 4 380 человек.
- Областями-лидерами подтвержденных случаев болезни стали Харьковская, Львовская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.