До красной зоны остался день: в Одессе образовались огромные очереди на вакцинацию

В Одессе 16 и 17 октября образовались огромные очереди к пунктам вакцинации. Горожане спешат прививаться, ведь уже с 18 октября в городе усилят карантинные ограничения.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Одесская область попала в красную зону. Поэтому люди пытаются успеть вакцинироваться и получить COVID-сертификаты.

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В Одессе люди стоят по несколько часов в очереди на вакцинацию

Большинство желающих сделать прививку от коронавируса в выходные поехали в пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Очевидцы отсняли видео длиннющих очередей в ТРЦ.

Местные СМИ сообщают, что больше всего людей было в Fontan Sky. Там посетители ждали по несколько часов, чтобы вакцинироваться.

Также прививались в таких торговых центрах как:

DEPOt;

City Center.

В Одессе возникли огромные очереди на вакцинацию: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Одесской области: что известно

За минувшие сутки, 16 октября, в Одесской области коронавирусом заболели 1 396 человек. Это самый большой показатель среди всех регионов в Украине.

С 18 октября в Одесской области будут действовать ограничения красной зоны. Соответствующее решение 15 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, заведения смогут работать в условиях усиленных ограничений, если 100% персонала и посетителей будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации.



Привилегии для вакцинированных украинцев / Инфографика 24 канала