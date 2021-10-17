До красной зоны остался день: в Одессе образовались огромные очереди на вакцинацию
Источник:Vgorode
В Одессе 16 и 17 октября образовались огромные очереди к пунктам вакцинации. Горожане спешат прививаться, ведь уже с 18 октября в городе усилят карантинные ограничения.
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом Одесская область попала в красную зону. Поэтому люди пытаются успеть вакцинироваться и получить COVID-сертификаты.
Обратите внимание В еще 4 областях ввели красную зону: кто попал в список
В Одессе люди стоят по несколько часов в очереди на вакцинацию
Большинство желающих сделать прививку от коронавируса в выходные поехали в пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Очевидцы отсняли видео длиннющих очередей в ТРЦ.
Местные СМИ сообщают, что больше всего людей было в Fontan Sky. Там посетители ждали по несколько часов, чтобы вакцинироваться.
Также прививались в таких торговых центрах как:
- DEPOt;
- City Center.
В Одессе возникли огромные очереди на вакцинацию: смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Одесской области: что известно
- За минувшие сутки, 16 октября, в Одесской области коронавирусом заболели 1 396 человек. Это самый большой показатель среди всех регионов в Украине.
- С 18 октября в Одесской области будут действовать ограничения красной зоны. Соответствующее решение 15 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Впрочем, заведения смогут работать в условиях усиленных ограничений, если 100% персонала и посетителей будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации.
Привилегии для вакцинированных украинцев / Инфографика 24 канала