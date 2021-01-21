В Министерстве здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится в украинских аптеках до лета 2021 года. Это позволит ускорить вакцинацию населения.

Аптеки смогут наладить легальные поставки

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Интерфакс-Украина. Следовательно, люди, которые не в приоритетных группах вакцинации, смогут приобрести препарат самостоятельно.

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Максим Степанов "Если говорить о появлении вакцины на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины".

Национальный план вакцинации включает несколько этапов

Степанов напомнил, что национальный план предусматривает поэтапную вакцинацию всех украинцев за государственный счет. Однако граждане, которые оказались в конце списка, смогут вакцинироваться вне очереди за свой счет.

Максим Степанов "Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке".



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос о готовности украинцев сделать прививку от COVID-19. Согласно результатам, если прививка будет бесплатной, то 43% респондентов планируют вакцинироваться, но 52% не будут его делать.