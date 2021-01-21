До лета: в Минздраве рассказали, когда в аптеках появится вакцина против COVID-19
В Министерстве здравоохранения считают, что вакцина от коронавируса появится в украинских аптеках до лета 2021 года. Это позволит ускорить вакцинацию населения.
Аптеки смогут наладить легальные поставки
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Интерфакс-Украина. Следовательно, люди, которые не в приоритетных группах вакцинации, смогут приобрести препарат самостоятельно.
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Максим Степанов
"Если говорить о появлении вакцины на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины".
Национальный план вакцинации включает несколько этапов
Степанов напомнил, что национальный план предусматривает поэтапную вакцинацию всех украинцев за государственный счет. Однако граждане, которые оказались в конце списка, смогут вакцинироваться вне очереди за свой счет.
Максим Степанов
"Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 – начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке".
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