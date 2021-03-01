Платна вакцинація від COVID-19 в Україні може бути наприкінці літа, чи навіть пізніше. Водночас лікарі вважають, що це може бути запізно.

На той період попит на щеплення може бути мінімальним. Таку думку в ефірі висловив лікар-імунолог Борис Донськой.

Зверніть увагу Коли потрібно вакцинуватися дітям та дорослим: календар обов'язкових щеплень

До літа перехворіють дві третини українців

За його словами, влітку пандемія може "впасти" до мінімальних цифр. Тому масового вакцинування може бути не потрібно.

До того часу вже дві третини українців перехворіють і матимуть імунітет,

– наголосив Донськой.

Про платну вакцинацію і відмову лікарів від щеплень: дивіться відео

Чому лікарі відмовляються вакцинуватись

Імунолог зауважив, що деякі лікарі, можливо, справді відмовляються від вакцинації, адже чекають відомішого виробника. Але переважна більшість відмов, як сказав Донськой, пов'язана з тим, що медики які вже перехворіли, розуміють, що це їм не так і потрібно.

Водночас ця доза може бути раціональніше використана для тих, хто не хворів і є у групі ризику,

– сказав імунолог.

Зауважимо! Станом на понеділок, 1 березня, в Україні вакцинують лише медичних працівників та військових у зоні Операції Об'єднаних Сил. І поки що в країну прибула лише одна вакцина – Covishield.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу