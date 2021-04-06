До Одеси приїдуть представники медичної урядової комісії, щоб розібратися з ситуацією щодо коронавірусу. Кількість хворих в області не зменшується, проте фіксують багато проблем з ліжками, киснем та низьким рівнем вакцинації.

Нардепи з комісії працюватимуть в Одеській області з 7 по 9 квітня. За цей час вони промоніторять ситуацію з протидією ковіду в регіоні.

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Насправді їх дві: ситуація з ліжками та вакцинацією.

В регіоні дуже низький рівень вакцинації у порівнянні з іншими областями. Наразі використано лише 35% доз вакцини CovidShied від отриманих 25,9 тисячі доз в кінці лютого.

Крім того, в Одесі є кілька лікарень, де ніяк не спроможні відкрити ковідні відділення. Наприклад, у зокрема ГКБ №1 і залізничній лікарні.

Ситуацію прокоментував перший заступник обладміністрації Борис Волошенков. Він пояснив, що в регіоні є проблеми з киснем. Зокрема, з його виробництвом та поставкою. Потім чиновник додав, що, можливо, спецтранспорт для транспортування закуплять в Чехії або Білорусі.

Кілька днів тому низка ЗМІ наголошувала на випадку в лікарні №8. Там нібито вимикали електропостачання, зокрема й в ковідному відділенні. Це прокоментувала прессекретрка Одеського МОЗ.

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Зверніть увагу! Одеса продовжує займати топову позицію за кількістю нових випадків коронавірусу. На минулу добу, 5 квітня, тут зафіксували 1 436 хворих на ковід. В лікарнях перебувають 902 людини. Вакцинували 500 одеситів.