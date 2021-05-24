Издание пишет, что больные ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, похожими на COVID-19 и ОРВИ.

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По данным журналистов, работников лаборатории госпитализировали. В издании считают, что эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном распространении SARS-CoV-2.

К слову, совсем скоро ВОЗ снова будет отчитываться о своем расследовании происхождения коронавируса COVID-19.

С тех пор, как 13 экспертов ВОЗ прибыли в Ухань в январе 2021 года, они начали работать в трех направлениях:

расследование связи между распространением вируса и животной средой, изучение характера распространения вируса в Ухане, анализ проб окружающей среды.

Расследование ВОЗ о происхождении COVID-19: основное

Вопрос, который больше всего беспокоит ВОЗ – как давно на самом деле возник COVID-19, действительно ли первая вспышка была в Ухане и распространялся ли вирус до декабря 2019 года.

В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса. Эксперты тогда указали, что вероятнее всего коронавирус SARS-CoV-2 возник вследствие передачи вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

В то же время в Государственном департаменте США не удовлетворены результатами расследования. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что имеющейся информации о коронавирусе недостаточно.