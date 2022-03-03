Все собранные деньги отправят на лечение наших героев. Также они обеспечат медикаментами и помогут с ургентными операциями каждого защитника и защитницу, которые в этом нуждаются.

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"Мы планировали развивать медицинское образование, проводить высокотехнологичные операции и продвигать идеи здорового образа жизни, и война изменила наши планы", – отметил CEO Dobrobut Foundation Дмитрий Заражевский.

За месяцы подготовки вместе с командой Олесандра Бабляка им уже удалось привлечь финансирование, а также:

провести 19 миниинвазивных операций для детей с врожденными пороками сердца;

организовать программы реабилитации детей с особенностями развития.

Но сегодня "Добробут", как и вся Украина, направляет все ресурсы в помощь нашим защитникам.

Целевой сбор денег

Поэтому они открывают целевой сбор средств на покупку медикаментов и ургентные операции.

Реквизиты Фонда:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Фундация Добробут"

Код по ЕГРПОУ 44188589

IBAN: UA123808050000000026007738481

UAH UA 353808050000000026006738482

USD SWIFTcode: AVALUAUKXXX

UA 583808050000000026005738483

EUR SWIFTcode: AVALUAUKXXX RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, 9 LESKOV STREET АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

"Надеемся на Вашу поддержку! Вместе к победе, друзья! Мы рядом!", – призвали в фонде.