Сейчас ученые плохо знают механизмы, не связанные с генетикой, которые способствуют переходу доброкачественной опухоли к злокачественной. В новой работе исследователи раскрыли свойства рецептора NR2F2 как ключевой фактор злокачественности.

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Как опухоль становится раком

Оказалось, что NR2F2 способствует разрастанию опухолевых клеток, их инвазивных функций. Одновременно и подавляет иммунную функцию клеток в опухоли.

Эксперименты показали, что угнетение NR2F2 блокирует переход доброкачественной опухоли в рак.

Одним из важнейших результатов нашей работы стало понимание того, что инактивация NR2F2 приводит к дифференцировке опухоли (процесс приобретения клеткой определенного типа, которая отличается от первоначальной – 24 канал). И тем самым приводит к ее регрессии,

– прокомментировал соавтор Сердрик Бланпейн.

Есть надежда на возможность контролировать рак

Разработка веществ, замедляющих или останавливающих течение биохимических процессов (ингибиторов) NR2F2 может стать инструментом для контроля рака. А также поможет создать перспективную стратегию лечения.

Важно Люди, которые побороли рак, имеют повышенный риск многих заболеваний

Сейчас ученые уже работают над созданием первых экспериментальных препаратов для этой мишени, рассчитывая подтвердить их потенциал для лечения человека.