Доказали, что популярные лекарства накапливаются в кишечнике: могут изменять поведение бактерий

Выяснили, что распространенные лекарства могут накапливаться в кишечных бактериях. Новое исследование показало, что именно изменяет функцию бактерий и потенциально снижает эффективность препарата.

Так, исследователи протестировали 15 различных таблетированных препаратов, в частности лекарства для терапии диабета, депрессии и астмы. Они продемонстрировали их неожиданное влияние на кишечник.

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Причины снижения биодоступности препаратов

Известно, что кишечные бактерии могут модифицировать некоторые лекарства и влиять на их терапевтические свойства. Теперь команда европейских ученых впервые показала другую сторону этого взаимодействия. Их работа продемонстрировала, что лекарства накапливаются в кишечных бактериях, изменяя их активность и свойства.

Это означает, что эффективность препарата может снижаться на фоне низкой всасываемости, а побочные эффекты – усиливаться из-за изменений в функции бактерий, как объяснили авторы.

Поэтому ученые оценили взаимодействие 15 распространенных пероральных лекарств для различных типов бактерий. Этот эксперимент обнаружил 70 важных взаимодействий, 29 из которых – впервые.

Дальнейшие наблюдения показали, что в 17 из 29 новых взаимодействий, лекарства накапливались внутри бактерий без модификаций.

Было странно наблюдать, что большинство новых взаимодействий предполагали накопление лекарств в бактериях. До сих пор биотрансформация (когда кишечные бактерии модифицируют лекарства) считалась основным фактором влияния на доступность препаратов,

– объяснил соавтор работы Киран Патил.

Эксперименты на моделях нематод C. elegans (тип двусторонне-симметричных червей) показали, что, например, антидепрессант дулоксетин, который накапливается в определенных бактериях кишечника, меняет их поведение. В группе контроля без этих бактерий подобных изменений не наблюдалось.

Что дальше?

Теперь ученые планируют расширить анализ и выяснить, как другие бактерии кишечника связаны с различными индивидуальными реакциями на лекарства.

"Если мы сможем охарактеризовать реакцию людей, в зависимости от состава их микробиоты, то медикаментозную терапию можно будет сделать персонализированной", – подытожили они.

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