Исследование калия и натрия

Калий содержится преимущественно во фруктах (например, бананах), листовой зелени, бобах, орехах, молочных продуктах и ​​крахмалистых овощах. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, увеличивает выведение натрия и снижает кровяное давление.

Также на тему: Ускоряет выздоровление COVID-19: в одном препарате обнаружили положительный побочный эффект.

Натрий мы преимущественно употребляем в пищу с поваренной солью, рассчитать потребление которой бывает трудно. Кроме того, что мы сами солим пищу, некоторое ее количество содержится в повседневной пище. В некоторых из, например, полуфабрикатах и ​​фастфуде, соли очень много.

Чтобы оценить связь натрия и калия с риском сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты изучили пробы мочи более 10 тысяч здоровых людей. Анализы брались несколько раз в сутки – такой метод оценки считается наиболее точным.

Натрий вызывает проблемы с сердцем и сосудами

Ученых интересовало количество калия и натрия в образцах, а также частота сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых. За все время исследования (почти 9 лет) была зафиксирована 571 сердечно-сосудистая болезнь: инсульты, инфаркты и другие опасные состояния.

После учета большого количества факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний оказалось, что большую угрозу представляют люди, употребляющие от 2 до 6 мг натрия в сутки. При этом риск рос на 18% с каждой лишней тысячей миллиграмм. Однако с увеличением потребления калия приводит к снижению этого риска на 18% с каждой тысячей миллиграммов.

Сколько соли можно есть

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 5 грамм соли в день, при этом повысить потребление калия до хотя бы 3,5 грамма. При этом большинство людей потребляют в среднем от 9 – 12 г соли в сутки. Отказ от чрезмерного потребления соли позволит избежать 2,5 миллионов смертей в год. Для сравнения, за 2020 год в мире 1,8 миллиона человек скончались от коронавируса.

Ранее самый большой в истории метаанализ показал, что некоторые препараты не только стабилизируют давление, но и обладают мощным профилактическим эффектом от диабета 2 типа.