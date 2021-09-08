По данным ВОЗ, конопля принадлежит к психоактивным препаратам растения Cannabis sativa, психоактивным химическим веществом которой является тетрагидроканнабинол или ТГК.

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Некоторые люди считают, что употребление конопли безопасное и не может навредить вашему организму, но это не так, считает ведущий автор исследования доктор Карим Ладха.

Новое исследование каннабиса

В ходе исследования ученые проанализировали данные опроса Центра по контролю и профилактике заболеваний США касательно более чем 33 тысяч взрослых в возрасте от 18 до 44 лет. Среди опрошенных 17% (4 610 человек) сообщили, что употребляли каннабис за последние 30 дней. У 1,3% из них потом обнаружили сердечный приступ – по сравнению с 0,8% тех, кто каннабис не употреблял.

Каннабис вредит сердцу

Ученые проблемы с сердцем чаще проявляли у людей, которые пили много алкоголя и курили сигареты – но корреляция присутствовала даже после учета этих факторов. Способ применения каннабиса не влиял на этот риск.

Другие исследования уже указывали на влияние марихуаны на частоту сердцебиения людей. Изменение сердцебиения влияет на количество кислорода, который необходим сердцу. Кроме того, каннабис также может уменьшить поставки кислорода кровеносными сосудами. Как следствие – несоответствие между спросом и предложением кислорода, что и приводит к сердечным приступам.

По мнению авторов исследования, влияние каннабиса на сердце должно учитываться врачами при определении терапии для людей с сердечной недостаточностью. Но не стоит забывать и о положительных эффектах каннабиса – в частности облегчение боли.

Недавнее исследование показало, что каннабис влияет на эмоциональную реакцию мозга на боль, но не снижает ее непосредственно. То есть боль на том же уровне, но мозг чувствует ее иначе.