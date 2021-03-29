В большинстве стран, где проводится массовая вакцинация против коронавируса, прививают, в том числе будущих мам и кормящих женщин. Крупнейшее исследование, проведенное в США, подтвердило: вакцинация от COVID-19 не только защищает против коронавируса мать и ребенка, но и не вызывает серьезных побочных реакций.

Как происходило исследование

В исследование включены данные 131 женщины, получившие прививку препаратами Pfizer и BioNTech или Moderna в период с декабря по март. Среди участниц 84 ждали ребенка, 31 кормила грудью, еще 16 в контрольной группе не были беременны.

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Влияние на женщин

Результаты показали, что уровень антител, которые выработались после вакцинации у беременных и кормящих, можно было сравнить с показателями участниц в контрольной группе. Ученые отметили, что титр антител после прививки был "поразительно выше", чем после перенесенного коронавируса.

Влияние на детей

Другим приятным открытием было то, что почти у всех участниц были обнаружены антитела в плаценте и в грудном молоке. Это значит, что они способны передать защиту своим детям.

Хотя обе вакцины вызывали примерно одинаково высокий уровень антител, у беременных, получавших препарат Moderna, был выше титр иммуноглобулина IgA. Этот тип антител может более эффективно передаваться младенцам в течение длительного времени.

Побочное действие

Оценивая побочные эффекты, ученые не обнаружили у беременных и кормящих участниц больше реакций, чем у населения в целом. Кроме того, у них не было сильных симптомов после вакцинации.