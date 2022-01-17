Исследования проводились на лабораторных мышах. Теперь результаты необходимо подтвердить на крупных моделях животных, чтобы затем перейти к клиническим испытаниям.

Актуально Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Чтобы держать ВИЧ-инфекцию под контролем, пациенты должны постоянно принимать антиретровирусную терапию (АРТ). Это предотвращает репликацию (размножение) вируса в организме и снижает его до неопределенного уровня. Но сама ВИЧ-инфекция сохраняется в так называемых скрытых резервуарах в спящем состоянии. В любой момент, к примеру после прекращения лечения, вирус снова реактивируется.

Но несколько лет назад ученые нашли соединение SUW133, которое активизировало спящий ВИЧ, чтобы препараты антиретровирусной терапии могли находить и убивать вирусные клетки.

Тогда в течение суток удалось уничтожить до 25% этих клеток. Теперь авторы усовершенствовали подход и достигли 100% результата.

Как проводилось исследование

К соединению SUW133 и АРТ добавили Т-киллеры, которые нацеливаются и уничтожают вирус.

Комбинация позволила полностью уничтожить вирусные резервуары у 40% грызунов.

Эти результаты подтверждают концепцию терапевтической стратегии полного устранения ВИЧ из организма – задача, которая была почти непреодолимой в течение многих лет,

– заявила автор исследования Джоселин Ким.

Теперь исследователи планируют модифицировать подход, чтобы попытаться вылечить от ВИЧ всех животных. Сейчас уже проводят доклинические исследования на моделях приматов, после чего терапию можно будет протестировать на людях.