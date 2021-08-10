Доказали эффективность нового препарата для похудения

Лишний вес является одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что справиться с этой проблемой поможет не только коррекция образа жизни, но и лекарства.

Лираглутид – это гипогликемический препарат, предназначенный для лечения диабета 2 типа и хронического ожирения. Чтобы доказать связь регулярного приема лираглутида со значительным уменьшением висцерального и эктопического жира, ученые из Техасского университета в Далласе использовали новейшие технологии визуализации для оценки различных жировых отложений в организме.

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Лираглутид эффективен от ожирения

В исследовании принимали участие 185 взрослых американцев с избыточным весом, у некоторых из них был диагностирован диабет и предиабет. В течение 40 недель 92 добровольцев получали лираглутид внутривенно, другие 93 – плацебо. Все участники также придерживались специальной диеты с дефицитом 500 калорий и занимались физическими упражнениями.

После окончания надзорного периода ученые определили, что по сравнению с плацебо препарат снижает количество жира в тканях брюшной полости и в 6 раз – вокруг печени. Примечательно, что эффективность лечения была одинаково высокой для всех участников независимо от пола, этнической или расовой принадлежности, а также наличия диагностированного предиабета.

Другие лекарства, которые эффективны против ожирения

Национальная служба здравоохранения Великобритании признает только один препарат для лечения ожирения – орлистат. Они пишут, что это единственный безопасный и эффективный препарат. Пациенты которые им лечатся теряют в течение года 8% массы тела.