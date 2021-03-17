Изучая физические характеристики вируса SARS-CoV-2 ученые обнаружили, что вирус может быть уязвим к ультразвуковым вибрациям на частотах, используемых в медицинской диагностике.

Может ли ультразвук разрушить коронавирус

Команда исследователей из MIT провела компьютерное моделирование коронавируса и его механических реакций на вибрации на базе физики твердых тел и ограниченных сведений, собранных о структуре вируса. Поскольку его точные характеристики не известны, ученые сначала смоделировали поведение образца с различными параметрами упругости для оболочки и для шипов, а дальше изучали вопрос того, что может вызвать разрушение вируса?

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Чтобы ответить на этот вопрос, они включили в модель акустические вибрации и заметили, что вибрации ультразвукового спектра создают рябь в структуре вируса.

Какие мощности вибраций действуют

Начав со 100 МГц, или 100 миллионов циклов в секунду, они обратили внимание, что изначально естественные колебания вируса были практически незаметными. Но через долю миллисекунды внешние колебания, резонируя с частотой естественных колебаний вируса, привели к образованию вмятины на оболочке, как при ударе мяча о землю.

При повышении амплитуды вибраций коронавирус трескался. При более низких частотах в 25 или 50 МГц это происходило еще быстрее, причем как в водной, так и воздушной среде.

Интересно, что эти частоты и интенсивность колебаний находятся в пределах возможностей медицинских диагностических аппаратов.

Результаты исследования предварительные и основаны на ограниченных данных, однако это первое свидетельство уязвимости коронавируса при воздействии на него ультразвуковой терапии.