Доказали, что коронавирус распространяется среди оленей: почему это опасно для людей

В нескольких штатах США дикие олени заразились коронавирусом от людей. Позже окончательно подтвердили, что COVID-19 еще и распространяется от животного к животному.

Коронавирус распространяется среди оленей

Ученые Университета штата Огайо проанализировали белохвостых оленей в США. Они обнаружили, что около 30% из 360 оленей либо болели коронавирусом, либо были недавно инфицированы.

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Другое исследование, которое провели в Айове, тоже выявило доказательства распространения коронавируса у 94 из 283 оленей. Они взяли образцы у убитых на дороге и подстреленных оленей.

Впоследствии проверили 624 образца крови диких оленей в Иллинойсе, Мичигане, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Примерно 40% образцов, которые собрали в 2021 году, имели антитела. То есть, они свидетельствовали о том, что животные переболели коронавирусом.

Также Ученые исследовали генетические связи. Удалось подтвердить, что COVID-19 не только передается оленям от человека, но и распространяется среди самих оленей (их в США – 30 миллионов).

Дело в том, что олени путешествуют стадами и прикасаются носами. Именно это может способствовать распространению коронавируса среди этих животных.

Чем это опасно для людей

Пока не сообщали о случаях, когда COVID-19 распространялся от оленей к человеку. Однако ученые считают, что это вполне может произойти.

Для людей это несет определенную опасность. В частности потому, что могут образоваться новые мутации, то есть новые штаммы.

Также в популяции оленей могут сохраниться штаммы коронавируса, которые больше не будут циркулировать среди людей.

Наибольшим риском для людей все еще остается передача вируса от человека к человеку,

– сказал ученый Национального центра исследований дикой природы Том ДеЛиберто.

Однако несмотря на это вирус изучают не только среди оленей в 30 штатах. Отдельно ученые собирают образцы крови других животных – койотов, скунсов и енотов, – чтобы проверить, есть ли у них антитела.