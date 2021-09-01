Доказано: коронавирус значительно опаснее для сердца, чем COVID-вакцина

Коронавирус увеличивает риск развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования CDC, проведенного в США.

Миокардит и перикардит (воспаление вокруг сердца) ранее связывали с самими вакцинами против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna. В группу риска попадали подростки и молодые люди мужского пола.

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Но специалисты обнаружили, что эти риски намного выше после заражения COVID-19. Во время исследования проанализировали истории болезни 1,5 миллиона пациентов с COVID-19 и 35 миллионов пациентов без COVID-19.

В целом миокардит был редкостью среди людей с COVID-19 и без него; однако COVID-19 был значительно связан с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы,

– заявили авторы работы.

Какие COVID-пациенты чаще всего страдают от миокардита

Среди пациентов с COVID-19 самый высокий риск миокардита был выражен у людей младше 16 лет. Так, в этой группе риски миокардита были 37-кратно повышены по сравнению со здоровыми людьми такого же возраста.

За ними высокие риски миокардита имели пациенты старше 75 лет, за ними следовали возрастные группы 65 – 74 и 50 – 64 лет.

Точная основная причина этого явление не выяснена, но это может быть связано с вирусной инфекцией сердца, говорится в исследовании или же, когда это касается подростков с мультисистемным воспалительным синдромом.

Предыдущее похожее исследование

Недавно израильские ученые обнародовали исследование, в котором выявили, что вакцины РНК увеличивают риск миокардита в 3 раза. А вот коронавирус COVID-19, согласно исследованию, увеличивает вероятность развития миокардита в 18 раз. Важно, что новые выводы CDC примерно соответствуют этим утверждением.

Это еще раз доказывает, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают ее риски в отношении миокардита даже в самых уязвимых группах.