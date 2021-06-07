Доказано: рацион влияет на риск рака груди

Ученые исследовали эффект жирного рациона и диеты с низким содержанием жиров. Также они выяснили, есть ли польза в употреблении рыбьего жира для людей с опухолью молочной железы.

Для того, чтобы лучше понять взаимосвязь между микробиотой молочной железы, диетой и рисками рака, исследователи из США изучили модели животных и проанализировали изменения в тканях у пациентов с раком груди. К слову, эта же группа ученых в 2018 году доказала, что диета может влиять на состав микробов.

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Сейчас же ученые продемонстрировали взаимосвязь рациона и рисков рака.

Как проводилось исследование на мышах и на что оно указало

Эксперименты, которые провели на моделях мышей, состояли из двух этапов.

Первую группу грызунов кормили жирной диетой, а вторую рационом с низким содержанием жиров.

Оказалось, что у мышей из первой группы, которые питались жирной пищей, было больше опухолей и они развивались значительно агрессивнее.

Затем ученые выполнили трансплантацию бактерий кишечника: мыши из первой группы получили бактерии грызунов из второй группы и наоборот.

Впоследствии грызуны на рационе с низким содержанием жиров после трансплантации бактерий от мышей с высоким содержанием жиров развивали опухоли в равном соотношении.

Простая замена микробиоты кишечника оказалась достаточным фактором для повышения рисков рака груди. Результаты опытов и клинических наблюдений показывают, что диета играет решающую роль в формировании микробиоты кишечник и молочной железы,

– рассказала автор работы Кэтрин Кук из Университета Уэйк-Форест.

Что показали клинические исследования на людях

Во время клинических исследований ученые наблюдали за пациентами с раком груди, которые готовились к операции по полному или частичному удалению тканей молочной железы. Одной группе пациентов давали рыбий жир за 2 – 4 недели до операции, а второй – плацебо.

Оказалось, что добавки рыбьего жира значительно изменили микробиоту груди как в злокачественной ткани, так и в здоровой по сравнению с группой плацебо.

Почему рыбий жир может быть полезным

Выяснилось, что прием добавок повышал содержание бактерий Lactobacillus в здоровой ткани молочной железы, прилегающей к опухоли. Из предыдущих экспериментов известно, что Lactobacillus снижают рост опухоли груди.

Также ученые обнаружили снижение бактерий Bacteroidales и Ruminococcus в образцах тканей, но их влияние на онкологические заболевания пока неизвестен.

Наше исследование показывает, что коррекция диеты может снизить риск рака груди,

– добавила Кэтрин Кук.

Сейчас она и ее команда изучают эффект от приема пробиотиков на микробиоту кишечника и груди.