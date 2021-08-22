Возможный максимум

В то время, как среднюю продолжительность жизни (количество лет, сколько человек потенциально может прожить) относительно легко рассчитать, оценить максимальную продолжительность жизни (максимальный возраст, которого может достичь человек) гораздо сложнее.

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Расчет продолжительности жизни

Самый старый и наиболее широко используемый метод расчета продолжительности жизни базируется на функции Гомперца. Суть его в том, что уровень смертности людей от болезней со временем растет экспоненциально.

То есть риски смерти, например, от рака, болезней сердца и многих инфекций удваиваются каждые 8 – 9 лет.

Теперь же ученые с помощью компьютерной модели рассчитали, что предел продолжительности жизни человека составляет около 150 лет.

Как это удалось установить

Чтобы проанализировать максимально возможную продолжительность жизни и создать новое моделирование, ученые взяли образцы крови у более чем 70 тысяч участников в возрасте до 85 лет и посмотрели на краткосрочные изменения в их количестве клеток крови.

Затем ученые упростили эти данные до одного параметра, который они назвали индикатором состояния динамических организмов.

Такое моделирование позволяет предположить, что у всех – независимо от состояния здоровья или генетики – теоретически есть до 150 лет.

Но оценки этого типа не предполагают, что при жизни человека могут найти новые методы лечения распространенных заболеваний. Это все-таки существенный момент, ведь прогресс происходит на протяжении всей жизни.

Как это выглядит на практике

Например, ребенок, рожденный сегодня, может рассчитывать на 85-летний прогресс в медицине для увеличения продолжительности жизни, в то время, как 85-летний человек, живущий сейчас, ограничен современными медицинскими технологиями.

То есть эти расчеты будут относительно точным для пожилых людей, но будут становиться менее точными для младших людей.

Как прожить максимально долго

  • Важны прежде всего хорошие гены.
  • Далее следует полноценно питаться и быть физически активным.
  • И, наконец, ключевую роль играет развитие медицинской системы и поиск новых лечебных методик.

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