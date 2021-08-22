Как долго может жить человек: новое моделирование и три ключа

Это вопрос, который люди задают веками. До сих пор рекордсменкой является француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Но в среднем люди могут рассчитывать дожить до 80 лет.

Возможный максимум

В то время, как среднюю продолжительность жизни (количество лет, сколько человек потенциально может прожить) относительно легко рассчитать, оценить максимальную продолжительность жизни (максимальный возраст, которого может достичь человек) гораздо сложнее.

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Расчет продолжительности жизни

Предыдущие исследования устанавливали максимум около 140 лет. Более недавнее исследование предполагает, что предел продолжительности жизни человека приближается к 150.

Самый старый и наиболее широко используемый метод расчета продолжительности жизни базируется на функции Гомперца. Суть его в том, что уровень смертности людей от болезней со временем растет экспоненциально.

То есть риски смерти, например, от рака, болезней сердца и многих инфекций удваиваются каждые 8 – 9 лет.

Теперь же ученые с помощью компьютерной модели рассчитали, что предел продолжительности жизни человека составляет около 150 лет.

Как это удалось установить

Чтобы проанализировать максимально возможную продолжительность жизни и создать новое моделирование, ученые взяли образцы крови у более чем 70 тысяч участников в возрасте до 85 лет и посмотрели на краткосрочные изменения в их количестве клеток крови.

Количество лейкоцитов может указывать на уровень воспаления (заболевания) в организме, а объем красных кровяных телец – на риск сердечного заболевания или инсульта или когнитивных нарушений, таких как потеря памяти.

Затем ученые упростили эти данные до одного параметра, который они назвали индикатором состояния динамических организмов.

Такое моделирование позволяет предположить, что у всех – независимо от состояния здоровья или генетики – теоретически есть до 150 лет.

Но оценки этого типа не предполагают, что при жизни человека могут найти новые методы лечения распространенных заболеваний. Это все-таки существенный момент, ведь прогресс происходит на протяжении всей жизни.

Как это выглядит на практике

Например, ребенок, рожденный сегодня, может рассчитывать на 85-летний прогресс в медицине для увеличения продолжительности жизни, в то время, как 85-летний человек, живущий сейчас, ограничен современными медицинскими технологиями.

То есть эти расчеты будут относительно точным для пожилых людей, но будут становиться менее точными для младших людей.

Как прожить максимально долго

Важны прежде всего хорошие гены.

Далее следует полноценно питаться и быть физически активным.

И, наконец, ключевую роль играет развитие медицинской системы и поиск новых лечебных методик.

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