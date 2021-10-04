Как долго нужно принимать антидепрессанты: новое исследование

При умеренной и тяжелой форме депрессии пациентам рекомендуются антидепрессанты, но даже самый эффективный препарат не защищает от рецидива. Новое исследование показало, что с антидепрессантами лучше всего работает правило "чем дольше, тем лучше".

Исследование антидепрессантов

Ученые из Университетского колледжа Лондона в течение года наблюдали за 478 пациентами, которые в течение длительного времени принимали различные антидепрессанты.

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Большинство из них (70%) лечились не менее 3 лет, и все участники чувствовали себя достаточно хорошо, чтобы отменить препарат. Пациенты, решившие прекратить прием, получали сниженные дозировки лекарств не менее 2 месяцев, после того только плацебо.

Антидепрессанты Это лекарства, которые влияют на уровень нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина). Используются для лечения депрессии, а также тревожных расстройств и фобий. Антидепрессанты нельзя назначить самостоятельно, это должен делать только врач, поэтому лекарства отпускаются в аптеке исключительно по рецепту.

Продолжительность приема антидепрессантов

В течение следующего года у 56% участников, отменивших антидепрессанты, был диагностирован рецидив. В группе пациентов, которые продолжили принимать препарат, симптомы депрессии вернулись у 39%.

Однако есть важный нюанс: из тех, кто прекратил принимать лекарства и снова столкнулся с депрессией, лишь половина решила вернуться к лечению. По мнению ученых, это может указывать на то, что после курса лечения симптомы могли быть не столь значительными, чтобы пациенты решили бороться с ними при помощи препаратов.

Наши результаты подтверждают, что многим пациентам с депрессией требуется длительное лечение антидепрессантами. Но мы также обнаружили, что большинство участников смогли эффективно прекратить прием лекарств, постепенно сокращая дозировку,

– отметили ученые.

Недавно ученые установили, что у людей с депрессией, биполярным расстройством, тревожностью и шизофренией подобный состав микробиома кишечника, который отличается от микробиома здоровых людей. В них повышено содержание определенных воспалительных бактерий.