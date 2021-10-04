Как долго нужно принимать антидепрессанты: новое исследование
Источник:New England Journal of Medicine
При умеренной и тяжелой форме депрессии пациентам рекомендуются антидепрессанты, но даже самый эффективный препарат не защищает от рецидива. Новое исследование показало, что с антидепрессантами лучше всего работает правило "чем дольше, тем лучше".
Исследование антидепрессантов
Ученые из Университетского колледжа Лондона в течение года наблюдали за 478 пациентами, которые в течение длительного времени принимали различные антидепрессанты.
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Большинство из них (70%) лечились не менее 3 лет, и все участники чувствовали себя достаточно хорошо, чтобы отменить препарат. Пациенты, решившие прекратить прием, получали сниженные дозировки лекарств не менее 2 месяцев, после того только плацебо.
Продолжительность приема антидепрессантов
В течение следующего года у 56% участников, отменивших антидепрессанты, был диагностирован рецидив. В группе пациентов, которые продолжили принимать препарат, симптомы депрессии вернулись у 39%.
Однако есть важный нюанс: из тех, кто прекратил принимать лекарства и снова столкнулся с депрессией, лишь половина решила вернуться к лечению. По мнению ученых, это может указывать на то, что после курса лечения симптомы могли быть не столь значительными, чтобы пациенты решили бороться с ними при помощи препаратов.
Наши результаты подтверждают, что многим пациентам с депрессией требуется длительное лечение антидепрессантами. Но мы также обнаружили, что большинство участников смогли эффективно прекратить прием лекарств, постепенно сокращая дозировку,
– отметили ученые.
Недавно ученые установили, что у людей с депрессией, биполярным расстройством, тревожностью и шизофренией подобный состав микробиома кишечника, который отличается от микробиома здоровых людей. В них повышено содержание определенных воспалительных бактерий.