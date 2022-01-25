Омикрон устойчивее других штаммов
Исследователи из Медицинского института Киото отметили, что высокая способность оставаться заразным помогла Омикрону заменить Дельту, и стать господствующим вариантом. Именно поэтому этот штамм так быстро распространяется по миру.
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В частности, в ходе исследования ученые установили, что на пластиковых поверхностях штамм Омикрон держался дольше других.
Среднее время выживания вируса различных штаммов составляет:
- исходный штамм – 56 часов;
- Альфа – 191,3 часа;
- Бета – 156, 6 часов;
- Гамма – 59,3 часа;
- Дельта – 114 часов;
- Омикрон – 193, 5 часов.
На образцах кожи среднее время выживания вируса составляло:
- 8,6 часа – начальная версия;
- 19,6 часа – Альфа;
- 19,1 часа – Бета;
- 11,0 часа – Гамма;
- 16,8 часа – Омикрон.
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