Как долго Омикрон выживает на коже и пластике

25 января 2022 , 13:54
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Источник:

bioRxiv

Штамм Омикрон может выживать дольше на пластиковых поверхностях и коже человека, чем предыдущие варианты коронавируса.

Омикрон устойчивее других штаммов

Исследователи из Медицинского института Киото отметили, что высокая способность оставаться заразным помогла Омикрону заменить Дельту, и стать господствующим вариантом. Именно поэтому этот штамм так быстро распространяется по миру.

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В частности, в ходе исследования ученые установили, что на пластиковых поверхностях штамм Омикрон держался дольше других.

Среднее время выживания вируса различных штаммов составляет:

  • исходный штамм – 56 часов;
  • Альфа – 191,3 часа;
  • Бета – 156, 6 часов;
  • Гамма – 59,3 часа;
  • Дельта – 114 часов;
  • Омикрон – 193, 5 часов.

На образцах кожи среднее время выживания вируса составляло:

  • 8,6 часа – начальная версия;
  • 19,6 часа – Альфа;
  • 19,1 часа – Бета;
  • 11,0 часа – Гамма;
  • 16,8 часа – Омикрон.
Обратят внимание! На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.

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Автор: Анастасія Лукашевська