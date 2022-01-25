Как долго Омикрон выживает на коже и пластике

Штамм Омикрон может выживать дольше на пластиковых поверхностях и коже человека, чем предыдущие варианты коронавируса.

Омикрон устойчивее других штаммов

Исследователи из Медицинского института Киото отметили, что высокая способность оставаться заразным помогла Омикрону заменить Дельту, и стать господствующим вариантом. Именно поэтому этот штамм так быстро распространяется по миру.

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В частности, в ходе исследования ученые установили, что на пластиковых поверхностях штамм Омикрон держался дольше других.

Среднее время выживания вируса различных штаммов составляет:

исходный штамм – 56 часов;

Альфа – 191,3 часа;

Бета – 156, 6 часов;

Гамма – 59,3 часа;

Дельта – 114 часов;

Омикрон – 193, 5 часов.

На образцах кожи среднее время выживания вируса составляло:

8,6 часа – начальная версия;

19,6 часа – Альфа;

19,1 часа – Бета;

11,0 часа – Гамма;

16,8 часа – Омикрон.

На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.

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