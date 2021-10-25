Новое исследование было опубликовано в журнале American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 25 октября. Оно является одним из первых, измеряющим фактические нарушения и влияние постковида на пациентов.

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В частности, еще почти год вы можете испытывать последствия коронавируса, в частности, ученые отмечают такие:

влияние на человеческое познание;

трудоспособность;

физическую активность;

взаимодействие.

Результаты ученых

Команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года.

Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.

Самые частые последствия коронавируса

Наиболее распространенными симптомами были:

усталость – 82 пациентов;

"туман" в голове – 67%;

головная боль – 60%;

нарушение сна – 59%;

головокружение – 54%.

Проблемы с памятью

Впоследствии исследователи провели более подробную оценку тяжести когнитивных нарушений, о которых сообщили пациенты. Они обнаружили, что более 60% людей с "длинным ковриком" имели определенный уровень когнитивных нарушений (легкий, умеренный или тяжелый), с определенными одинаковыми симптомами, в частности:

снижение кратковременной памяти;

испытывали трудности по запоминанию имен;

проблемы с принятием решений и ежедневным планированием.

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Что ухудшает симптомы постковидного синдрома

Далее в исследовании отметили факторы, которые, по словам пациентов, ухудшали симптомы "длительного коронавируса". Самыми большими триггерами были:

физические нагрузки – об этом сообщили 86% пациентов;

стресс 69%;

обезвоживание – 49%;

изменения погоды – 37%.

"Некоторые симптомы, о которых сообщалось в этом исследовании уже были известными. Однако многие другие – задокументированы впервые, и связаны с изменениями в повседневной жизни и качестве жизни", – пояснил один из авторов.

Почему возникают долговременные симптомы после коронавируса

Сейчас нет точной информации, почему появляется "длительный ковид", методы его лечения практически не разработаны. Ранее сообщали о возможных причинах: