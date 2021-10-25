Новое исследование было опубликовано в журнале American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 25 октября. Оно является одним из первых, измеряющим фактические нарушения и влияние постковида на пациентов.

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В частности, еще почти год вы можете испытывать последствия коронавируса, в частности, ученые отмечают такие:

  • влияние на человеческое познание;
  • трудоспособность;
  • физическую активность;
  • взаимодействие.

Результаты ученых

Команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года.

Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.

Самые частые последствия коронавируса

Наиболее распространенными симптомами были:

  • усталость – 82 пациентов;
  • "туман" в голове – 67%;
  • головная боль – 60%;
  • нарушение сна – 59%;
  • головокружение – 54%.

Проблемы с памятью

Впоследствии исследователи провели более подробную оценку тяжести когнитивных нарушений, о которых сообщили пациенты. Они обнаружили, что более 60% людей с "длинным ковриком" имели определенный уровень когнитивных нарушений (легкий, умеренный или тяжелый), с определенными одинаковыми симптомами, в частности:

  • снижение кратковременной памяти;
  • испытывали трудности по запоминанию имен;
  • проблемы с принятием решений и ежедневным планированием.

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Что ухудшает симптомы постковидного синдрома

Далее в исследовании отметили факторы, которые, по словам пациентов, ухудшали симптомы "длительного коронавируса". Самыми большими триггерами были:

  • физические нагрузки – об этом сообщили 86% пациентов;
  • стресс 69%;
  • обезвоживание – 49%;
  • изменения погоды – 37%.

"Некоторые симптомы, о которых сообщалось в этом исследовании уже были известными. Однако многие другие – задокументированы впервые, и связаны с изменениями в повседневной жизни и качестве жизни", – пояснил один из авторов.

Почему возникают долговременные симптомы после коронавируса

Сейчас нет точной информации, почему появляется "длительный ковид", методы его лечения практически не разработаны. Ранее сообщали о возможных причинах:

  • хроническое течение инфекции (то есть, вирус остается активным в организме).
  • осложнения COVID-19 (оставшиеся после инфекции, изменения в легких).
  • последствия реанимации при COVID-19 (постреанимационные симптомы). Однако эта теория не подходит для объяснения плохого самочувствия амбулаторных пациентов.
  • воспаление, которое сохранилось после инфекции.