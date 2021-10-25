Как долго постковид может помешать вам спокойно жить: новое исследование
Источник:EurekAlert
Пациенты, страдающие так называемым длительным ковидом, могут иметь симптомы в течение как минимум еще 12 месяцев после первичной инфекции. Это существенно сказывается на качестве жизни.
Новое исследование было опубликовано в журнале American Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 25 октября. Оно является одним из первых, измеряющим фактические нарушения и влияние постковида на пациентов.
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В частности, еще почти год вы можете испытывать последствия коронавируса, в частности, ученые отмечают такие:
- влияние на человеческое познание;
- трудоспособность;
- физическую активность;
- взаимодействие.
Результаты ученых
Команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года.
Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.
Самые частые последствия коронавируса
Наиболее распространенными симптомами были:
- усталость – 82 пациентов;
- "туман" в голове – 67%;
- головная боль – 60%;
- нарушение сна – 59%;
- головокружение – 54%.
Проблемы с памятью
Впоследствии исследователи провели более подробную оценку тяжести когнитивных нарушений, о которых сообщили пациенты. Они обнаружили, что более 60% людей с "длинным ковриком" имели определенный уровень когнитивных нарушений (легкий, умеренный или тяжелый), с определенными одинаковыми симптомами, в частности:
- снижение кратковременной памяти;
- испытывали трудности по запоминанию имен;
- проблемы с принятием решений и ежедневным планированием.
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Что ухудшает симптомы постковидного синдрома
Далее в исследовании отметили факторы, которые, по словам пациентов, ухудшали симптомы "длительного коронавируса". Самыми большими триггерами были:
- физические нагрузки – об этом сообщили 86% пациентов;
- стресс 69%;
- обезвоживание – 49%;
- изменения погоды – 37%.
"Некоторые симптомы, о которых сообщалось в этом исследовании уже были известными. Однако многие другие – задокументированы впервые, и связаны с изменениями в повседневной жизни и качестве жизни", – пояснил один из авторов.
Почему возникают долговременные симптомы после коронавируса
Сейчас нет точной информации, почему появляется "длительный ковид", методы его лечения практически не разработаны. Ранее сообщали о возможных причинах:
- хроническое течение инфекции (то есть, вирус остается активным в организме).
- осложнения COVID-19 (оставшиеся после инфекции, изменения в легких).
- последствия реанимации при COVID-19 (постреанимационные симптомы). Однако эта теория не подходит для объяснения плохого самочувствия амбулаторных пациентов.
- воспаление, которое сохранилось после инфекции.