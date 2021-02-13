Как долго продлится защита вакцины против коронавируса: будут ли прививки ежесезонными
Точно сказать сколько времени организм будет защищен после вакцинации против COVID-19 невозможно, ведь исследования еще продолжаются. В то же время иммунолог Федор Лапий считает, что, вероятнее всего, вакцинироваться ежесезонно от COVID-19 не нужно будет.
Источник:24 канал
Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время эфира с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.
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Есть наблюдения, что иммунитет к коронавирусу длится почти 6 месяцев. То есть, есть группа вакцинированных и невакцинированных. И разница между ними растет и нельзя сказать, что группа вакцинированных теряет иммунитет. Но, нужна ли будет ревакцинация для более длительного иммунитета, вопрос еще не имеет ответа,
– отметил он.
На уточняющий вопрос относительно того, будет ли вакцинация от коронавируса сезонной, он отметил, что сейчас ученые больше склоняются к мысли, что это не сезонная вакцина.
Вирус не так быстро мутирует, как вирус гриппа. Есть дискуссии, все слышат о ЮАР, Бразилии, Британии, Китае и т.д. Но все же на сегодня нет достаточно оснований говорить, что эти мутации влияют на эффективность вакцины,
– резюмировал Федор Лапий.
Точно сказать, нужна ли будет ревакцинация, то есть повторное введение вакцины, эксперты смогут уже через несколько месяцев.
Что известно о предстоящей вакцинации в Украине
- Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca.
- Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.
- В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.
- До конца февраля планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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