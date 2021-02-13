Точно сказать сколько времени организм будет защищен после вакцинации против COVID-19 невозможно, ведь исследования еще продолжаются. В то же время иммунолог Федор Лапий считает, что, вероятнее всего, вакцинироваться ежесезонно от COVID-19 не нужно будет.

Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время эфира с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

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Есть наблюдения, что иммунитет к коронавирусу длится почти 6 месяцев. То есть, есть группа вакцинированных и невакцинированных. И разница между ними растет и нельзя сказать, что группа вакцинированных теряет иммунитет. Но, нужна ли будет ревакцинация для более длительного иммунитета, вопрос еще не имеет ответа,

– отметил он.

На уточняющий вопрос относительно того, будет ли вакцинация от коронавируса сезонной, он отметил, что сейчас ученые больше склоняются к мысли, что это не сезонная вакцина.

Вирус не так быстро мутирует, как вирус гриппа. Есть дискуссии, все слышат о ЮАР, Бразилии, Британии, Китае и т.д. Но все же на сегодня нет достаточно оснований говорить, что эти мутации влияют на эффективность вакцины,

– резюмировал Федор Лапий.

Точно сказать, нужна ли будет ревакцинация, то есть повторное введение вакцины, эксперты смогут уже через несколько месяцев.

Что известно о предстоящей вакцинации в Украине

Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca.

Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.

В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.

До конца февраля планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.

Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала