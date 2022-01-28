Как долго те, кто переболел COVID-19, продолжают распространять вирус
Источник:Frontiers in Medicine
Приблизительно у 8% тех, кто переболел COVID-19 вирус продолжает оставаться активным в организме еще некоторое время.
У некоторых людей ПЦР-тест показывает положительный результат еще примерно 2 месяца после недуга, а в исключительных случаях – до 7 месяцев.
Внимание Коронавирус добрался до одного из последних неинфицированных мест на планете
Как показали наблюдения, в среднем вирус остается активным в организме около месяца.
Ученые провели экспертимент
В нем приняли участие 38 мужчин и женщин, которые переболели COVID-19 в легкой форме. Начиная с десятого дня после установления диагноза ученые регулярно оценивали присутствие коронавируса в образцах мазков из носа.
Между тем, даже в этой маленькой выборке было три человека, которые показывали положительный результат длительное время: у двоих период составил более 70 дней, а у одного участника – 232 дня.Внимание. В первом случае оба пациента не имели хронических заболеваний, но женщина с наиболее длительным периодом, перед COVID-19 прошла агрессивное лечение от рака.
Этим исследованием специалисты стремились оценить, насколько эффективен период самоизоляции, которая в большинстве стран мира составляет 14 дней. Результаты нового исследования особенно важны для профилактики COVID-19 среди больных, которые могут распространять вирус долгое время, даже не подозревая об этом.
Наши наблюдения показывают, что примерно 8% инфицированных COVID-19 могут передавать вирус более двух месяцев и при этом не иметь никаких симптомов,
– прокомментировал автор работы Мариелтон Дош Пассос Кунья.
По мнению ученых, такие пациенты продолжают активно выделять вирус, потенциально заражая других людей, поэтому ношение масок и социальное дистанцирование особенно важно для больных.
Случаи, когда коронавирус присутствовал в организме слишком долго
Данные ученых из Сан Паулу – не единственные, которые указывают на длительное присутствие вируса в организме.
- Например, ранее в Великобритании сообщалось о пациенте с ослабленным иммунитетом и аутоиммунным заболеванием, у которого SARS-CoV-2 продолжал размножаться в течение 143 дней.
- В Бразилии также известно о пациенте с положительным результатом в течение 218 дней.
- Еще больше клинических случаев описывают, что вирус присутствовал в организме 1 – 3 месяца.