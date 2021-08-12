В новом отчете говорится о том, что уровень антител у детей начинает снижаться через 4 месяца после начала заболевания.
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Дети быстрее теряют антитела к коронавирусу
Ученые обследовали 1138 детей (в возрасте до 18 лет) в период с 18 октября 2020 года до 12 января 2021 года. Результаты обследования показали, что треть детей вообще не имели антител, а у остальных уровень антител снижался со временем.
Исследование показало, что дети достигают максимального уровня антител в течение трех месяцев после установления диагноза. Впоследствии происходит значительное снижение антител – больше, чем у взрослых. Эти данные могут указывать на то, что у детей слабее долгосрочный иммунный ответ,
– заявили ученые.
Они добавили, что снижение количества антител не означает, что дети не защищены, но это заставляет задуматься о дополнительной защите от коронавируса. Исследование также может иметь важное значение для понимания коллективного иммунитета, возможности повторения заражения и вопроса вакцинации детей раннего возраста.
Что известно о коронавирусе у детей
Источник: Nature
- Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми.
- Большинство детей выздоравливают от коронавируса в течение первой недели после инфицирования.
- В 4,4% детей симптомы коронавируса продолжались 4 недели или дольше, а у 1,8% – сохранялись в течение 8 недель и дольше.
- Штамм Дельта опаснее и заразнее начального для детей и подростков.
- Иногда коронавирус вызывает у детей мультисистемный воспалительный синдром – заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может затруднить поставку крови к сердцу.