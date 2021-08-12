Как долго у детей сохраняются антитела к коронавирусу

Команда врачей из Израильского медицинского центра "Шаарей Цедек" провела масштабное исследование, которое показало, что у детей со временем падает уровень антител к коронавирусу.

В новом отчете говорится о том, что уровень антител у детей начинает снижаться через 4 месяца после начала заболевания.

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Дети быстрее теряют антитела к коронавирусу

Ученые обследовали 1138 детей (в возрасте до 18 лет) в период с 18 октября 2020 года до 12 января 2021 года. Результаты обследования показали, что треть детей вообще не имели антител, а у остальных уровень антител снижался со временем.

Исследование показало, что дети достигают максимального уровня антител в течение трех месяцев после установления диагноза. Впоследствии происходит значительное снижение антител – больше, чем у взрослых. Эти данные могут указывать на то, что у детей слабее долгосрочный иммунный ответ,

– заявили ученые.

Они добавили, что снижение количества антител не означает, что дети не защищены, но это заставляет задуматься о дополнительной защите от коронавируса. Исследование также может иметь важное значение для понимания коллективного иммунитета, возможности повторения заражения и вопроса вакцинации детей раннего возраста.

Что известно о коронавирусе у детей

Источник: Nature