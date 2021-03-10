Ученые разработали новую вакцину против коронавируса на основе вакцины против кори – в нее ввели ключевой ген белка SARS-CoV-2. Во время исследования на животных препарат вызвал сильный иммунный ответ

Инновационный фонд штата Огайо предоставил эксклюзивную лицензию на технологию Biological E. Limited (BE), индийской компании по производству вакцин и фармацевтики.

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Как и все вакцины против COVID-19, новый кандидат на вакцину инициирует выработку антител, которые распознают спаечный белок против коронавируса, как чужеродный, обучая иммунную систему атаковать и нейтрализовать его, если тот попадет в организм.

Для этой работы исследователи протестировали 7 версий спаечного белка, чтобы найти эффективный антиген. Они остановились на стабилизированной "предыдущий" версии белка – форме, что белок имеет до того, как он инфицирует клетку. После этого ген этого белка вставили в сегмент генома вакцины против кори.

Вакцина против кори применяется на детях с 1960-х годов и имеет долгую историю безопасности для детей и взрослых. Мы также знаем, что вакцина против кори может обеспечить долговременную защиту. Есть надежда, что с антигеном внутри она сможет обеспечить долговременную защиту от SARS-CoV-2,

– сказал старший автор исследования Цзяньжун Ли.

Результаты эксперимента