Дольше, чем считалось: сколько времени больной COVID-19 может передавать болезнь другим

Согласно новым исследованиям, каждый 10 COVID-пациент может заражать людей коронавирусом после 10-дневного карантинного периода.

Исследование проводилось с участием 176 больных коронавирусом, которые получили положительные результаты тестов ПЦР. После этого ученые решили проверить, на сколько заразны пациенты.

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Для этого они использовали специально адаптированный тест, который показывает, на сколько вирус активен в организме.

Результаты исследования:

Анализ показал, что у 13% людей все еще присутствуют клинически значимые уровни вируса через 10 дней. Это означает, что потенциально они могут быть заразными.

У некоторых людей эти уровни сохранялись до 68 дней.

Авторы считают, что новый метод тестирования стоит применять в местах, где люди наиболее уязвимы к инфицированию COVID-19.

Хотя это относительно небольшое исследование, наши результаты показывают, что потенциально активный вирус иногда может сохраняться более 10 дней и может представлять потенциальный риск дальнейшей передачи,

– заявила руководитель исследования и профессор Лорна Харрис из Медицинской школы Университета Эксетера.

Чем новый тест отличается от ПЦР

Обычные ПЦР-тесты проверяют наличие вирусных фрагментов. Хотя они могут определить, кто заразился вирусом, они не могут определить активность инфекции и заразен ли человек. Однако тест, использованный в последнем исследовании, дает положительный результат лишь тогда, когда вирус активен и потенциально способен к дальнейшей передаче.

Генеральный директор Animal Free Research UK Карла Оуэн заявила, что открытие команды Эксетерского университета является "захватывающим и потенциально очень важным". По ее мнению, это направляет правительству четкий сигнал для финансирования медицинских исследований.