С точки зрения биологии, в мире еще беспрекословно появится вирус, распространение которого невозможно будет сдержать. Поэтому человечество должно извлечь ценные уроки из пандемии COVID-19.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Тедрос Аданом Гебреисус “Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Бесспорным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать”.

Он подчеркнул, что угрозы высокого уровня требуют политического участия на высоком уровне. Поэтому гендиректор ВОЗ призвал страны поддержать юридическое заключение международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Темпы вакцинации в мире до сих пор низкие

Сейчас против коронавируса полностью вакцинировано 36% жителей планеты. Зато в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

Поэтому Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что каждая страна должна использовать все инструменты в борьбе с пандемией, в частности:

разработаны мероприятия в здравоохранении и социальной сфере,

тестирование,

и вакцинацию.

Заметим, что по оптимистическому сценарию в ВОЗ рассчитывают, что пандемия COVID-19 закончится в 2022 году.