Почему важно есть здоровую пищу

У пожилых обычно более хрупкие кости, они легче ломаются, поэтому людям старше 65 лет требуется больше белка, чем людям младшего возраста. Он участвует в строительстве и "ремонте" костей.

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Источники белка – это мясо, рыба, яйца, морепродукты и молочные продукты. А также соевые продукты, такие как тофу и соевые напитки. Другие источники – бобовые, орехи, семечки, а также цельнозерновые продукты.

Если у пожилого человека артрит, то облегчить симптомы может рыбий жир. Для этого можно есть рыбу два раза в неделю или принимать добавки с рыбьим жиром, но их прием стоит обсудить с врачом.

Для здоровой работы кишечника организму нужна клетчатка. Получить ее помогут цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, фрукты, сухофрукты, сушеный горох, фасоль и чечевица. Главное – не забывать пить, когда чувствуете жажду или 6 – 8 стаканов воды в день, чтобы не случился запор.

Что нужно есть

Пищу можно разделить на пять групп:

фрукты и овощи; медленные углеводы – цельнозерновые продукты и продукты с большим содержанием клетчатки; молочные продукты и растительные альтернативы с низким содержанием жира или обезжиренные; белковые продукты – нежирное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена; жиры.

Все эти продукты одинаково важны, нельзя пренебрегать чем-то. Для соотношения пропорций можно использовать метод здоровой тарелки. В нем тарелка делится на части:

фрукты и овощи – треть или половина;

медленные углеводы – треть или чуть больше трети;

остальное занимают молочные продукты, чуть больше белковой пищи.

Кстати, размер порций не меняется с возрастом: у пожилых людей норма калорий такая же, как и у людей младшего возраста.

А вот употребление алкоголя следует ограничить – лучше его вообще не пить. Он плохо влияет на здоровье мозга.