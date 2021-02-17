Великобритания призывает все страны мира прекратить любые боевые действия для проведения вакцинации от COVID-19. Соответствующую инициативу представят в среду, 17 февраля, на Совбезе ООН.

Существует риск, что из-за военных конфликтов более 160 миллионов людей по всему миру могут остаться без прививок от коронавируса. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

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Вакцинация имеет важное значение в борьбе с COVID-19

Глобальный охват прививками имеет важное значение для борьбы с коронавирусом. Вот почему Великобритания призывает к прекращению огня, чтобы позволить вакцинам COVID-19 добраться до людей, живущих в зонах конфликта. У нас есть моральный долг действовать и стратегическая необходимость объединиться, чтобы победить этот вирус,

– сказал дипломат.

Он отметил, что если позволить распространяться вирусу в районах, где не проводится вакцинация, то рано или поздно болезнь с новой силой распространится в мире.

Доминик Рааб также добавил, что будет призывать страны-члены ООН объединить свои усилия для равномерного распределения вакцины от COVID-19 по всему миру.

Обратите внимание! На оккупированном Донбассе боевики не дают доступа местным жителям ни к препаратам, ни к необходимому лечению. Алексей Резников заявил, что такие действия оккупантов – это "медицинский геноцид".

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5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала