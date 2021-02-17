Должны победить вирус: Британия призвала прекратить все войны ради вакцинации
Великобритания призывает все страны мира прекратить любые боевые действия для проведения вакцинации от COVID-19. Соответствующую инициативу представят в среду, 17 февраля, на Совбезе ООН.
Источник:CNN
Существует риск, что из-за военных конфликтов более 160 миллионов людей по всему миру могут остаться без прививок от коронавируса. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
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Вакцинация имеет важное значение в борьбе с COVID-19
Глобальный охват прививками имеет важное значение для борьбы с коронавирусом. Вот почему Великобритания призывает к прекращению огня, чтобы позволить вакцинам COVID-19 добраться до людей, живущих в зонах конфликта. У нас есть моральный долг действовать и стратегическая необходимость объединиться, чтобы победить этот вирус,
– сказал дипломат.
Он отметил, что если позволить распространяться вирусу в районах, где не проводится вакцинация, то рано или поздно болезнь с новой силой распространится в мире.
Доминик Рааб также добавил, что будет призывать страны-члены ООН объединить свои усилия для равномерного распределения вакцины от COVID-19 по всему миру.
Что известно о вакцинации в Украине: коротко
- 13 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что первая партия вакцины прибудет в Украине на этой неделе. Речь идет о препарате от AstraZeneca.
- Глава Минздрава Максим Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
- Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля 2021 года.
- Владимир Зеленский готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцам безопасность прививок.
5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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