Программный менеджер по противодействию домашнему насилию фонда ООН по народонаселению Олеся Компаниец утверждает, что эта цифра существенно занижена. В то же время от насилия страдает и множество мужчин, которые не готовы об этом сказать.

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Кто чаще всего является агрессором

Согласно мировой статистике, 1 из 3 женщин на планете страдала от физического или сексуального насилия. Чаще всего это проявлялось со стороны близких партнеров.

В мире почти треть женщин в возрасте от 15 до 49 лет, находящихся в отношениях, сообщают, что подвергались насилию со стороны их интимного партера.



Чаще всего от насилия страдают женщины / Фото Unsplash

История 8-летнего Габриэля

Однажды ночью 8-летнего американца Габриэля Фернандеса привезли в больницу в критическом состоянии. Родители утверждали, что мальчик упал и ударился головой, когда играл с младшим братом. Медики же диагностировали ряд травм, которых трудно получить от обычного падения.

У него был вдавленный перелом черепа. Можно было его нащупать. Горло выглядело так, как будто его кто-то обжег. Все лицо было в ссадинах и порезах. Ожоги от сигарет, об него кто-то тушил сигареты,

– рассказала медсестра местной больницы Христен Эстес.

Из-за последнего удара Габриэль скончался. Мать и приемный отец часто и долго издевались над ребенком – били его, закрывали в тумбочке на ночь, оставляли синяки.

Это дело 2013 года всколыхнуло все Соединенные Штаты Америки. Под суд попала мать мальчика – ей дали пожизненное заключение, а сожителю грозит смертная казнь. На скамье подсудимых оказались и работники социальной службы, которые знали о насилии, но игнорировали его.

Проблема насилия в мире

Домашнее насилие не знает границ. Очевидно, от побоев, изнасилований, оскорблений и зависимости от партнера страдают и украинцы.

К сожалению, тема домашнего насилия в Украине является одной, наверное, из самых критических в контексте социальных проблем,

– рассказала координатор проектов благотворительной организации "100% жизни" София Предко.

По словам Компаниец, ни одна страна в мире не имеет нулевых случаев насилия. Например, в США очень высокий уровень насилия. По данным Организации по экономическому сотрудничеству в Европе, в Соединенных Штатах 25% женщин подвергаются насилию.

Как она отметила, в Польше ситуация с насилием значительно лучше. Например, 13% женщин в течение своей жизни подвергаются насилию и лишь 2% лиц женского пола подверглись насилию в течение последнего года.

Самая плохая ситуация в Южной Африке. По данным организации "Интегрированная региональная сеть", от домашнего насилия там страдают 80% женщин.

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В развитых странах с ситуацией борются. Однако есть и такие, где, похоже, поощряют "квартирные" пинки и ссоры.

В России, например, ситуация достаточно интересная, потому что там насилие декриминализировано. Это означает, что с 2017 года любые побои, пинки в семье, которые не привели к тяжелым последствиям, не считают насилием,

– рассказала Компаниец.

Виды насилия

Есть 4 основных вида насилия:

физическое – избиения, пытки;

сексуальное – изнасилование, принуждение к половому акту;

психологическое – ругательства, оскорбления, манипуляции

экономическое – постоянный контроль денег, лишение собственных финансов.

По словам Компаниец, в обществе до сих пор бытует мнение, что пострадавшая может каким-то образом провоцировать, то есть тоже нести ответственность за насилие. Однако это категорически неправильно, потому что 100% ответственности за любой факт, от психологического давления до физического, несет именно обидчик.

Экономические последствия для государства

Компаниец отметила, что домашнее насилие влияет не на несколько жизней. На самом деле все виды принуждения отбирают деньги у государства. Начинается все с малого – отгулы на работе, пониженная производительность, а заканчивается миллионными убытками для страны.



Насилие несет экономические последствия для государства / Фото Unsplash

По словам Компаниец, реагирования на насилие, и преодоление его последствий собственно пострадавшими заставляет тратить и государство, и пострадавших, и общество большую сумму денег. Ежегодно Украина теряет около 208 миллионов долларов на преодоление последствий домашнего насилия.

Как распознать жертву насилия

Жертву домашнего насилия распознать нелегко, но возможно. По словам эксперта по вопросам развития муниципальной системы противодействия домашнему насилию Яны Пекун, если женщина или мужчина, страдающие от насилия, находятся на работе, то они стараются избегать больших компании, например во время обеденного перерыва.

Обычно такие люди избегают социума. У них обостренное чувство вины, заниженная самооценка и замкнутость. Есть и физические признаки – синяки, царапины или переломы.

Что такое стокгольмский синдром

Основательница HR studio София Папирник рассказала, что сильное угнетенное состояние человека и желание свести счеты с жизнью могут привести к депрессии. Однако есть и другие, менее заметные психологические факторы. Например, стокгольмский синдром.

Справка. Стокгольмский синдром – психологическое бессознательное защитное состояние, характеризующееся привязанностью жертвы к обидчику. Его обнаружил шведский криминалист Нильс Бейрут.

Как правило, это женщина, которая привыкла думать, что мужчина точно является главой семьи. Они воспитывались в так называемых традиционных семьях, где муж наделялся ореолом силы и мужества, а его слово всегда было последним,

– рассказала Яна Пекун.

Зависимость от мнения обидчика – это комплекс жертвы. Собственные чувства и эмоции заглушаются под словами другого человека. Как отметила Пекун, если говорить о комплексе жертвы, то обычно он возникает при длительном страдании от домашнего насилия у всех пострадавших.

Зависимость от религиозных уставов

Все эти типы насилия и синдромы известны украинцам. Существует и зависимость от религиозных уставов – духовное угнетение. Например, в исламе запрещен большой страх Бога и боязнь совершить грех или харам.

Часто от этого страдают женщины. Примером является западно-африканская страна Буркина-Фасо. Там 40% населения исповедуют анимизм. Это вера в то, что предметы, явления природы и животные наделены душой. Другая половина местных жителей исповедуют ислам.

Женское обрезание

Женское обрезание – жестокая традиция, которая до сих пор существует в Африке и в некоторых мусульманских странах Азии. Девочку, очевидно без ее согласия, "обрезают" и обрекают на жизнь без полового удовлетворения. Это якобы должно обеспечить "девственность до брака" и "супружескую верность". Однако при такой операции жертва может и погибнуть.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире живет 200 миллионов женщин, пострадавших от практики обрезания половых органов. Даже в 2021 году жертвами обрезания рискуют стать 4,16 миллиона девушек.

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Домашнее насилие в Украине

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что в каждой второй семье, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, есть проявления насилия. Из-за пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась.

Мы увидели рост уровня домашнего насилия. Только в этом году всплеск обращений по поводу насилия увеличился на 66%,

– рассказала Лазебная.

В полицию чаще всего обращаются именно из-за случаев домашнего насилия. В среднем от проявлений насилия в течение каждых 3 часов страдал 1 человек. Полиция ежедневно открывает около 13 уголовных производств и составляет более 360 админпротоколов по фактам, связанным с домашним насилием.

В течение 2020 года полицейские вынесли более 42 тысяч срочных запретительных предписаний. Под контролем полиции находятся 82 тысячи обидчиков.

Как действовать в случае насилия

Для жертвы лучшим советом является немедленное обращение за помощью. В Украине бесплатная линия – 15-47, где дают инструкцию о том, куда обратиться дальше. Детям следует знать номер детской горячей линии – 116-111. Если ситуация обострена и человек уже нуждается в защите, тогда следует звонить в 102.



В случае насилия следует обратиться за помощью / Фото Unsplash

По словам Компаниец, после этого операторы полиции переводят абонента к специализированным мобильным группам. Затем специалисты выезжают на вызов по адресу расположения пострадавшего лица.

Как рассказала координатор проектов "100% жизни" София Предко, среди женщин бытует мнение, что обращаться за любой помощью стыдно, неприемлемо или страшно.

Из-за того, что сейчас тема домашнего насилия находится на самом высоком уровне обсуждения, чем это было несколько лет назад, женщины действительно начали обращаться на горячие линии, в благотворительные организации и различные фонды,

– заявила Предко.

Люди, как нуждаются в помощи и не имеют финансовой возможности разорвать контакт с обидчиком, могут обратиться к общественным организациям или временно пожить в приютах. Однако в Украине с этим немного сложно.

Компаниец отметила, что сейчас в украинском государстве существует 11 таких приютов. Это те, которые полностью соответствуют международным стандартам.

"Они есть не во всех областях Украины. Например, в Донецкой области уже создали 3 приюта для пострадавших, а в Хмельницкой области нет ни одного. Их география определяется тем, насколько острая необходимость была указана в каждой области", – рассказала менеджер по противодействию домашнему насилию .

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Следует всегда помнить, что в Украине есть закон о предотвращении домашнего насилия. Если жертва обратится в правоохранительные органы, то обидчика могут наказать.

В частности, ему вынесут предписание о запрете приближаться к жертве или общественные работы или даже арест.