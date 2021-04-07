Медики рекомендуют регулярно просматривать домашнюю аптечку и знать, как правильно утилизировать лекарства.

Педиатр Анна Кушнир рассказала о том, что следует выбросить из аптечки и как правильно утилизировать препараты, ссылаясь на данные сайта FDA.

Читайте также Ешьте дома: регулярное питание в кафе и ресторанах увеличивает риск смерти на 50%

Что выбросить из аптечки

Просроченные лекарства,

"Хоть говорят, что 90% сохраняют свою эффективность после окончания срока годности (FDA, 2003), давайте это не тестировать на себе", – отметила медик.

Лекарства, внешний вид которых из-за времени или неправильного хранения изменились,

Лекарства, которые ненадлежащим образом хранились,

Антибиотики которые вы уже не принимаете,

Гомеопатию,

Лекарства с недоказанной эффективностью,

Лекарства, ву которых есть более новые и безопасные аналоги.

Как правильно утилизировать лекарства

Смешиваем лекарства любой формы (таблетки, жидкости, мази) с неприятной субстанцией (пыль, кофейная гуща). Кладем в пакет или банку, которая плотно закрывается. Выбрасываем в мусор. Зачеркиваем любую персональную информацию, если она есть на упаковке.

Как выбрасывать опасные для окружения препараты

Заметим, что некоторые лекарства могут быть особенно опасными для окружающих. К примеру, опиоиды. Врач рекомендует смывать их в раковину или унитаз.

Проверить, не относятся ли ваши лекарства к списку, можно в " FDA Flush List" на сайте FDA.

Не стоит "смывать" лекарства не из списка, это может быть лишний вред среде,

– подчеркнула Анна Кушнир.