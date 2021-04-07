Домашняя аптечка: как правильно выбросить лекарство
Медики рекомендуют регулярно просматривать домашнюю аптечку и знать, как правильно утилизировать лекарства.
Источник:Педиатр Анна Кушнір
Педиатр Анна Кушнир рассказала о том, что следует выбросить из аптечки и как правильно утилизировать препараты, ссылаясь на данные сайта FDA.
Читайте также Ешьте дома: регулярное питание в кафе и ресторанах увеличивает риск смерти на 50%
Что выбросить из аптечки
- Просроченные лекарства,
"Хоть говорят, что 90% сохраняют свою эффективность после окончания срока годности (FDA, 2003), давайте это не тестировать на себе", – отметила медик.
- Лекарства, внешний вид которых из-за времени или неправильного хранения изменились,
- Лекарства, которые ненадлежащим образом хранились,
- Антибиотики которые вы уже не принимаете,
- Гомеопатию,
- Лекарства с недоказанной эффективностью,
- Лекарства, ву которых есть более новые и безопасные аналоги.
Как правильно утилизировать лекарства
- Смешиваем лекарства любой формы (таблетки, жидкости, мази) с неприятной субстанцией (пыль, кофейная гуща).
- Кладем в пакет или банку, которая плотно закрывается.
- Выбрасываем в мусор.
- Зачеркиваем любую персональную информацию, если она есть на упаковке.
Как выбрасывать опасные для окружения препараты
Заметим, что некоторые лекарства могут быть особенно опасными для окружающих. К примеру, опиоиды. Врач рекомендует смывать их в раковину или унитаз.
Не стоит "смывать" лекарства не из списка, это может быть лишний вред среде,
– подчеркнула Анна Кушнир.
Поделиться новостью