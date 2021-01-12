Виктор Ляшко заявил, что во время пересечения линии разграничения украинцы смогут осуществить экспресс-тесты на COVID-19. Тестирование будет бесплатным. В случае отрицательного результата люди будут освобождаться от самоизоляции.

Что сказал Ляшко

Кабинет министров обязал Донецкую, Луганскую и Херсонскую облгосадминистрации сделать пункты тестирования на контрольных пунктах въезда – выезда. Об этом на брифинге 12 января заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Следите за обновлениями на сайтах этих ОГА о том, где именно уже появляются эти пункты, для того, чтобы после пересечения контрольного пункта, можно было осуществить соответствующее тестирование,

– сказал Ляшко.

По его словам, услуги по экспресс-тесту на определение антигена будут бесплатными для украинцев.

Кстати, Ляшко добавил, что закупки тестов состоялись за деньги из госбюджета.

Министерство здравоохранения 11 января подписало приказ о распределении 1,8 миллиона тестов, которые уже начали развозить по департаментам здравоохранения ОГА.

Кроме того, вскоре в Минздраве должно пройти совещание с пограничниками и местными органами.



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