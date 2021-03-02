На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19
Во вторник, 2 марта, президента Владимира Зеленского вакцинировали от коронавируса. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Президента вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства.
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Получил прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами как верховный главнокомандующий,
– сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что вакцинация позволит людям со всего мира наконец вернуться к нормальной жизни.
Украинский лидер ранее заявлял: он готов вакцинироваться публично, чтобы на собственном примере доказать людям: вакцинация – это безопасно.
Вакцинация в Украине: основное
- 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.
- На следующий день на Донбассе начали прививать украинских военных. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.
- Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что к концу 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.
- Для этого в Украине уже заработал сайт для записи на вакцинацию.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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