Во вторник, 2 марта, президента Владимира Зеленского вакцинировали от коронавируса. Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс.

Президента вакцинировали препаратом от AstraZeneca индийского производства.

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Получил прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами как верховный главнокомандующий,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вакцинация позволит людям со всего мира наконец вернуться к нормальной жизни.

Украинский лидер ранее заявлял: он готов вакцинироваться публично, чтобы на собственном примере доказать людям: вакцинация – это безопасно.

Обратите внимание! Зеленский также признался, что считает вакцину AstraZeneca индийского производства Covishield – одной из лучших.

Вакцинация в Украине: основное

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

На следующий день на Донбассе начали прививать украинских военных. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что к концу 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

Для этого в Украине уже заработал сайт для записи на вакцинацию.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала