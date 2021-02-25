В Донецкой области начали вакцинацию против COVID-19: кто первым получил прививку
В Донецкой области уже получили первую партию вакцин против коронавируса. Препаратом будут прививать не только медиков, но и военнослужащих.
Источник:24 канал
Вакцину против COVID-19 доставили на Донетчину ночью, 25 февраля. Сейчас препарат хранят в специально отведенном месте при необходимой температуре.
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Вакцинацию в области начали с Бахмутского района. Первую прививку уже получила одна из медицинских сестер палаты интенсивной терапии.
Стоит заметить, что для Донетчины выделили 14 тысяч доз препарата. В частности, в Бахмутский район уже доставили 500 доз.
Первыми будут вакцинировать мобильные бригады, а затем медработников и всех других. С 25 февраля мы готовы начинать вакцинацию,
– заявила медсестра Елена Козочкина.
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Всего в Донецкой области 18 мобильных групп. После того как их члены получат прививки, они будут вакцинировать других медиков, работающих в больницах.
В Донецкой области начали вакцинацию против COVID-19: смотрите видео 24 канала
Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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