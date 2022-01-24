Донорские органы мгновенно доставили из Ивано-Франковска в Киев самолетом: важное видео
Источник:ГСЧС
В воскресенье, 23 января, медицинский самолет ГСЧС Украины приобщился к помощи медикам, участвовавшим в важных операциях – изымали донорские органы в больницах западного региона.
Впоследствии эти органы доставили в столицу. Все это происходило по запросу Центра трансплант-координации при Министерстве здравоохранения.
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Органы ожидают пересадки в столице
В воскресенье на рассвете экипаж самолета сначала доставил в Ивано-Франковск врачей из Национального Института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова и Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосовая для проведения операций.
После этого бригады медиков вылетели в Киев с донорскими печенью и почкой на самолете ГСЧС. Пациенты, которым нужны эти огони ожидают пересадки в Киеве.
Донорские органы доставили из Ивано-Франковска в Киев / Фото ГСЧС
Медиков и органы оперативно доставили в столицу / Фото ГСЧС
Совместная инициатива по спасению жизней
Это стало возможным благодаря совместной инициативе Министерства внутренних дел и Минздрава Украины по созданию Единого аэромедицинского пространства.
Такое межведомственное взаимодействие позволяет существенно сократить время на дорогу, когда речь идет о значительных расстояниях между донором и реципиентом.
– говорится в сообщении.
А также бережет для врачей драгоценное время и дарит надежду на спасение тем, кто уже почти не имеет этого времени.
Самолет ГСЧС доставил врачей и донорские органы из Ивано-Франковска в Киев: смотрите видео