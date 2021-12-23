Ревакцинацию против Омикрона следует проводить мРНК вакцинами

Согласно результатам исследования Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, людям, которые прошли начальную вакцинацию препаратом Sinovac, следует рассмотреть как бустер вакцины других компаний.

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Одновременно исследователи советуют получить третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech, поскольку она существенно повышает уровень антител к Омикрону у привитых китайской вакциной.

Кроме того, в исследовании отметили, что и две дозы вакцины Pfizer/BioNTech не эффективны против Омикрона, но вместе с бустером этот препарат значительно повышает уровень защиты.

Справка! Омикрон распространяется примерно в 70 раз быстрее, чем его предшественник – штамм "Дельта".

Предыдущие усилия по вакцинации могут быть напрасными

Ученые выразили опасения, что в случае, если распространение Омикрона потребует развернуть кампанию по распределению различных бустеров или повторной вакцинации препаратами, нацеленными конкретно на этот штамм, это затормозит все предыдущие усилия борьбы с коронавирусом.

В то же время на прошлой неделе в компании Sinovac сообщили, что три дозы их вакцины обусловливают выработку антител в 94% случаев. Впрочем, в компании не уточнили, насколько высокий уровень антител вызывает вакцинация препаратом.

Переболевшие тоже рискуют инфицироваться Омикроном

Представитель Гонконгского университета Юэн Квок Юнг заявил, что "люди, которые получили вакцину, или даже те, кто переболел COVID-19, могут иметь высокий риск повторного заражения".

Во время исследования, которое проводил профессор, выяснилось, что две дозы и вакцины Pfizer, и вакцины Sinovac лишь в небольшом количестве случаев предопределяют некий уровень защиты от Омикрона.

При этом тогда в Sinovac тоже уверяли, что бустерная доза способна защитить от этого штамма.

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К слову, в Украине уже одобрили бустерную дозу вакцинации против коронавируса. Вчера в Минздраве расширили перечень групп, кому рекомендовали бустерную прививку. Теперь ревакцинацию, кроме людей с ослабленным иммунитетом, одобрили для медиков и сотрудников домов интернатного типа.



Бустерные прививки украинцам будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.

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