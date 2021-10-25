Дополнительная доза вакцины: в Минздраве объяснили, кого могут прививать третий раз

Вскоре определенной категории украинцев будут рекомендовать дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Прежде всего тем, у кого есть риск слабого иммунного ответа на стандартный курс вакцинации.

Скорее всего, уже на этой неделе Министерство здравоохранения получит официальное решение Национальной технической группы экспертов и будет формировать соответствующий приказ. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Он отметил, что группа уже сформулировала четкие рекомендации о введении дополнительной дозы (ее вводят через 28 дней после второй). Ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммунодепрессивные или имуноскомпроментированые состояния. Это, например:

пациенты с онкозаболеваниями;

пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом;

иммунодефициты;

пациенты, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ и другие.

Игорь Кузин – глава Минздрава "Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации".

Он также добавил, что рассматривался и вопрос о введении бустерной дозы вакцины (ее вводят через полгода), но решение пока еще не приняли.

Как можно комбинировать COVID-вакцины для дополнительной дозы

На прошлой неделе председатель Национального технической группы экспертов Федор Лапий рассказал, что третью дозу COVID-вакцины позволят людям со слабым иммунитетом.

Кузин также добавил, что при введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 можно будет комбинировать препараты. Однако только на основании стандартных рекомендаций.

По его словам, разрешено сочетание мРНК-вакцин с мРНК-вакцинами, а также сочетание AstraZeneca с мРНК-вакциной.

"То есть Moderna может быть заменена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть заменена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca... Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, – то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК", – подчеркнул Кузин.

Что касается других конфигураций, по его словам, на сегодня нет доказательной базы о безопасности и эффективности других сочетаний.

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании привито 8 965 694 человека:

из них получили одну дозу – 8 965 692 человека,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 15 955 360 прививок.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала