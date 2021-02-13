Чи допомагає вітамін С та цинк у лікуванні коронавірусу: перше масштабне дослідження
Вітамін С та цинк не допомагають вилікуватися від COVID-19. Добавки не сприяють одужанню навіть якщо вживати їх у значних дозах.
Источник:JAMA Network Open
До такого висновку дійшла команда клініки Клівленда. Вчені провели перше ґрунтовне дослідження популярних добавок.
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Як проводили дослідження
Зазначається, що у період від квітня до жовтня минулого року дослідники призначили 214 пацієнтам із коронавірусом вживання різних доз аскорбінової кислоти та цинку (дозування та вид добавок визначали рандомно).
У цьому рандомізованому клінічному дослідженні амбулаторних пацієнтів з діагнозом SARS-CoV-2 лікування високими дозами глюконату цинку, аскорбінової кислоти або комбінацією добавок не призвело скорочення тривалості симптомів у порівнянні зі стандартним лікуванням,
– зазначили дослідники.
Крім того, у звичайному житті більшість людей приймають аскорбінову кислоту і цинк у значно нижчих дозуваннях.
Дослідники також зауважили, що вживання добавок, користь яких не є доведеною, може бути навіть шкідливою через побічні ефекти.
Побічні наслідки неконтрольованого споживання добавок
- Цинк у великих дозах викликає металевий присмак, сухість у роті і шлунково-кишкову непереносимість.
- Аскорбінова кислота може викликати шлунково-кишкову непереносимість.
У поточному дослідженні частка пацієнтів в підгрупах аскорбінової кислоти повідомила про побічні ефекти, зокрема нудоту, діарею і спазми шлунку,
– йдеться в дослідженні.
Зауважимо, що попередньо Всесвітня організація охорони здоров'я наголошували на відсутності рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C, а також цинку, для профілактики чи лікування COVID-19. Натомість в Україні лікарі часто призначають ці добавки у випадку легкого перебігу коронавірусу начебто для швидшого одужання та підтримки організму.
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