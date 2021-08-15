Допустят ли к работе непривитых учителей: ответ Шкарлета

Учителей не будут вакцинировать принудительно. А оснований, чтобы не допускать к работе работника без прививки, нет.

Но учреждения с вакцинированными и невакцинированными работниками будут работать по-разному. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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Принудительно никого не будут вакцинировать. Могут быть медицинские показатели. Например, аллергия,

– заявил Шкарлет.

Глава МОН рассказал, что сейчас в учреждениях среднего образования вакцинировано до 35% учителей. И показатели прививок кардинально отличаются в каждой области.

К примеру, в Киевской привито 90% работников, в Житомирской и Львовской – более 55%. Зато на Волыни прививки против коронавируса сделали менее 10% учителей.

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По словам Шкарлета, если в учебном заведении не набирается 80% привитых, то образовательный процесс будет происходить в дистанционном или смешанном режиме.

Но если такое количество педколлектива вакцинируется, то учебное заведение сможет работать даже во время локдауна.

Вакцинация в Украине: основное

Источник: Минздрав