Допустят ли к работе непривитых учителей: ответ Шкарлета
Источник:ТСН
Учителей не будут вакцинировать принудительно. А оснований, чтобы не допускать к работе работника без прививки, нет.
Но учреждения с вакцинированными и невакцинированными работниками будут работать по-разному. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
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Принудительно никого не будут вакцинировать. Могут быть медицинские показатели. Например, аллергия,
– заявил Шкарлет.
Глава МОН рассказал, что сейчас в учреждениях среднего образования вакцинировано до 35% учителей. И показатели прививок кардинально отличаются в каждой области.
К примеру, в Киевской привито 90% работников, в Житомирской и Львовской – более 55%. Зато на Волыни прививки против коронавируса сделали менее 10% учителей.
Как будут работать школы с невакцинированными учителями
По словам Шкарлета, если в учебном заведении не набирается 80% привитых, то образовательный процесс будет происходить в дистанционном или смешанном режиме.
Но если такое количество педколлектива вакцинируется, то учебное заведение сможет работать даже во время локдауна.
Вакцинация в Украине: основное
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки. 14 августа, в Украине против коронавируса вакцинировали 76 148 человек. 46 371 из них получили первую дозу, а 29 777 – вторую.
- С начала вакцинальной кампании прививки сделали 4 691 020 украинцев. 4 691 018 из них получили первую дозу.
- Зато 2 718 680 человек полностью иммунизировались, получили обе дозы препарата.